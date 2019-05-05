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На КПП «Еленовка ранен мужчина, – «ДНР». Новости

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На КПП «Еленовка ранен мужчина, – «ДНР»

05.05.19 18:03dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 5 мая, автомобиль, двигавшийся к «республиканскому» КПП «Еленовка», был обстрелян из стрелкового оружия. Об этом сообщают представители незаконных вооруженных формирований «ДНР».

В результате обстрела ранение получил житель временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка,1983 г.р. Он двигался на собственном автомобиле в сторону КПВВ «Новотроицкое». 

Пуля калибра 7,62 пробила заднюю дверь автомобиля и касательно задела правую ногу водителя транспортного средства. 

По возвращении на КПВВ «Еленовка» мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он направился в Донецк.

Также утверждается, что было произведено 10 выстрелов из АГС-17 по Еленовке, использовалось стрелковое оружие. Во время обстрела загорелись 2 частных дома в поселке. 

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