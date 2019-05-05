Обнаружен на блокпосту в Сватово: Дончанин перевозил пассажиров по поддельным документам на авто. Новости

На блокпосту в Сватово (Луганская обл.) полицейские обнаружили микроавтобус, перевозивший пассажиров, с документами с признаками подделки. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Во время Всеукраинской недели безопасности дорожного движения сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Сватовского отдела полиции на блокпосту в городе Сватово задокументировали факт незаконной эксплуатации транспортного средства», – написала она.

Так, полицейские остановили автомобиль «Renault Trafic», который перевозил пассажиров из Харькова в Меловое, под управлением 24-летнего жителя временно неподконтрольного украинской власти Донецка. При проверке документов на право управления, свидетельство о регистрации транспортного средства вызвало сомнение в подлинности, так как имело визуальные признаки подделки.

По результатам проверки документов по специальной полицейской базе оказалось, что по предоставленным документам зарегистрировано другое транспортное средство.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Водитель и микроавтобус были доставлены в Сватовский отдел полиции для выяснения обстоятельств.