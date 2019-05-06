В Донецке: Ледовый дворец «Дружба» охраняет злая собака (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке территорию Ледового дворца спорта «Дружба» охраняет злая собака. Соответствующая надпись появилась недавно на входе.

Спортивный комплекс, который до 2014 года являлся домашней ареной украинских команд – хоккейного клуба «Донбасс» и баскетбольного клуба «Донецк», – сейчас продолжает разрушаться.

Масштабную реконструкцию Дворца спорта «Дружба» провели в 2009 году. Тогда был обновлен фасад здания, заменено холодильное оборудование, появилось современное электронное табло, построены дополнительные раздевалки, судейские и медицинские кабинеты, пр.

Летом 2011 года ХК «Донбасс» провел еще один этап реконструкции арены «Дружба». Вместимость трибун была увеличена до 4,1 тыс. мест, были заменены все зрительские кресла, добавлены камеры, установлены металлоискатели на входе. Модернизировали зал для пресс-конференций, появилась сеть фаст-фудов.

После окончания реконструкции арена «Дружба» стала полностью соответствовать требованиям Международной федерации хоккея и требованиям регламента Высшей хоккейной лиги. Здесь проходили как всеукраинские турниры, так и международные матчи.

С приходом «русской весны» в ночь с 26 на 27 мая 2014 года дворец подвергся нападению пророссийских активистов – «Дружбу» разграбили и подожгли.

С того момента здание, получившее значительные повреждения, так и стоит «обожженным». За 5 лет «республиканские власти» даже не затянули его сеткой, чтобы скрыть разрушенный фасад. Уже заметно, что внешние металлические конструкции начали ржаветь.

На здании сохранилась довоенная информация о ХК «Донбасс». В частности, что хоккейный клуб стал чемпионом Украины в 2011, 2012, 2013 годах.

При этом в нынешнем Донецке не узнать, что на самом деле ХК «Донбасс» уже 7-кратный победитель Украинской хоккейной лиги, и что с началом вооруженного конфликта базируется в Дружковке (Донецкая обл.) на ледовой арене «Альтаир». И что ХК «Донбасс» в Мариуполе ведет строительство двух крупных ледовых комплексов. Первый планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года, после чего на его базе смогут заниматься хоккеем 650 детей и фигурным катанием – еще 600. Второй комплекс – профессиональная спортивная арена, такая же, как «Дружба» в Донецке.

А дворец спорта в Донецке, вероятно, продолжает подвергаться нападениям мародеров, в результате чего на входе недавно появилось предупреждение – «Территория Коммунального учреждения Дворец спорта "Дружба" охраняется злой собакой!!!». Правда, как рассказали «Донецким новостям» жители данного района города, ни собаки, ни ее лая здесь никто не слышал.

Как сегодня выглядит ДС «Дружба» – в фотографиях «Донецких новостей»:

Напомним, с 2011 года Ледовая арена «Дружба» была базой хоккейного клуба «Донбасс». Как сообщала пресс-служба клуба, в ночь с 26 на 27 мая 2014 года вооруженные люди ворвались в Арену, связали охрану, вынесли оргтехнику, плазменные экраны, средства связи, сейф, который находился в фан-магазине, угнали служебный автомобиль. Отдельно была уничтожена серверная, в которой хранилась информация камер видеонаблюдения. Напоследок они подожгли здание.

После поджога в мае 2014 года «Дружба» так и не была восстановлена из-за отсутствия средств. По словам главы «администрации Калининского района», по состоянию на февраль 2018 года во Дворце спорта работают тренажерный зал и несколько помещений общего пользования.

Читайте также: