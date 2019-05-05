В прифронтовой Красногоровке: Футболисты «Шахтера» восстановили спорткомплекс (Фото). Новости

Сегодня, 5 мая, в прифронтовом городе Красногоровка (Донецкая обл.) состоялось открытие обновленного спорткомплекса «Юбилейный». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Зал, где постоянно тренируются дети, был поврежден в результате боевых действий. С предложением помочь выступили футболисты «Шахтера», выделив на ремонт объекта более 2 млн грн. Работы продолжались 2,5 месяца. За это время демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведены реконструкция фасада и отделочные работы внутри комплекса.

«Огромное спасибо футболистам и руководству клуба за помощь людям, живущим на линии соприкосновения. Этот зал для Красногоровки как второй дом. У нас спортивный город, но провести такой дорогостоящий ремонт мы не могли. А результат вы видите: жители пришли порадоваться тому, что спорткомплекс живет», – говорит волонтер Андрей Шапочка.

Он дополнил, что ранее «Шахтер» подарил детям мячи, спортивную форму и инвентарь. «Уверен, они будут заниматься здесь с еще большим энтузиазмом и ответственностью. Уже сегодня у нас запланированы игры. С понедельника продолжают работу секции футбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастики и бокса», – сказал Шапочка.

После открытия спорткомплекса между командами Красногоровки и Марьинки был проведен выставочный матч, где символичный первый удар по мячу сделала самая юная спортсменка.

«Для нас главное, чтобы у детей была возможность играть в футбол. В рамках нашего основного проекта "Давай, играй!" мы делимся своими знаниями и опытом, открываем площадки, приглашаем и обучаем тренеров, обеспечиваем детей всем необходимым для тренировок. "Шахтер" – большой клуб. Что это значит сегодня? Не только быть чемпионами, но и приносить пользу обществу, в котором мы живем. Единственный зал, где жители Красногоровки могут заниматься разными видами спорта, ранее находился в плачевном состоянии, но теперь выглядит по-другому. Рядом расположена площадка нашего проекта "Давай, играй!": дети регулярно тренируются, а мы контролируем этот процесс и всегда стараемся помогать», – отмечает директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

«Я занимаюсь футболом почти 3 года. Когда-то пришла посмотреть, как играют мальчики, и стала тренироваться сама. Даже зимой, хоть было и прохладно, но все равно хорошо. Приходили, перед тренировкой убирали снег, а затем начинали играть. Но сейчас намного лучше – очень нравится, красота! Будет намного теплее и удобнее», – рассказывает юная спортсменка Мария Желновацкая.

Поделилась своими впечатлениями и мама одного из юных футболистов. «Мой сын Матвей играет в футбол с февраля. Когда пошла запись детей с 4-х лет, мы пришли на первую же тренировку. Было холодно, но у нас парень жаркий, ему все нравится – мечтает быть футболистом. По сравнению с тем, как зал выглядел раньше, это небо и земля. Просто супер, мы даже не ожидали такого результата! Я рада, что ребенок может заниматься тем, что ему по душе, развиваться в спортивном направлении. Еще мы сами в школьные годы занимались здесь: кто-то легкой атлетикой, кто-то футболом, а кто-то шахматами. Этот зал – гордость нашего города», – говорит Алена.

Всего в спорткомплексе «Юбилейный» будут тренироваться порядка 100 детей.

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