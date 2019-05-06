Новшество от правительства: Кому должны зарплату, может прогуливать работу… за деньги. Статьи

Несколько дней назад Госстат Украины опубликовал последние данные о долгах по зарплате в стране. Цифры, которые он официально привел, по сути, подвели черту масштабной и амбициозной кампании прошлого года. Расчеты правительства не оправдались. В его борьбе с долгами опять уверенно победили долги...

Приговорены к ликвидации

А начиналось все традиционно. После объявления очередного «крестового похода» против долгов, в апреле прошлого года на них натравили специальные мобильные группы ликвидаторов.

«Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы начнут работать в Ровно, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния исполнения судебных решений относительно оплаты труда предприятиями», – заявила в начале апреля прошлого года заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Поводом для такого шага послужила статистика о том, что за 2017 год долги по зарплате в Украине выросли более чем на 44%. Причем, застрельщиком процесса выступила как раз Донецкая область. За тот же 2017 год долги по зарплате здесь увеличились более чем на 190 млн грн или… 72,2%. При этом, доля экономически активных (т.е. работающих) предприятий региона на 1 января 2018 года составляла 379,5 млн грн или почти 84% общего количества предприятий-должников.

Именно из-за этого экономического «феномена» половина городов первой волны были города, представляющие Донбасс. Донецкую область в списке представляли Мариуполь и Торецк (до переименования – Дзержинск), Луганскую – Северодонецк. По сути, это было официальное признание солидного удельного веса региональных долгов по зарплате в общенациональных.

Что касается конкретных городов, то они были выбраны из-за того, что именно в них находились крупнейшие должники в стране по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми взаимоотношениями. Согласно опубликованному в начале апреля прошлого года антирейтингу предприятий, признанными лидерами в этом смысле были северодонецкий «Азот» с долгом по зарплате в 15,2 млн грн и мариупольский «Азовобщемаш» с долгом в 14,9 млн грн. Кроме того, Донецкую область в антирейтинге представляли: «Азовэлектросталь» с долгом в 7,9 млн грн, «Мирноградуголь» – 6,2 млн грн и «Дзержинскуголь» – 4 млн грн.

Когда борьба росту не помеха

Нельзя не сказать, что с долгами по зарплатам в Украине боролись все без исключения правительства страны. По странному стечению обстоятельств, долгам все это совершенно не мешало расти.

Официальная статистика задолженности оплаты труда не оставляет никаких сомнений в том, куда все время движется процесс. Так, на 1 января 2014 года долги в масштабах всей страны составляли 753 млн грн. Тогда считалось, что это – очень много. Однако уже по состоянию на 1 января 2015 года эти долги составили 2 436,8 млн грн.

Ситуацию несколько скрасила открывшаяся в середине года возможность не учитывать долги по зарплате предприятий, находившихся на неконтролируемой Украиной территории. С учетом этого цифра долга на 1 января 2015 года «похудела» до 1 320,1 млн грн. Отсюда вытекало, что долги предприятий, работавших на неподконтрольном Донбассе, составляли впечатляющие 1 116,7 млн грн, т.е. почти столько же, сколько на всей остальной части Украины вместе взятой. Насколько известно, судьба этих долгов преимущественно печальна. Но сейчас не об этом.

Уже на 1 января 2016 года долги (уже без учета задолженности на неподконтрольной территории) составляли 1880,8 млн. грн. Правда, к 1 января 2017 года они слегка уменьшились до 1 791 млн грн. Однако на 1 января прошлого года сумма долгов по зарплате добралась до отметки 2 368,4 млн грн. И правительство решило начать действовать.

Know hоw против долгов

Примечательно, что в борьбе с долгами тогда было решено применить know how – как раз те самые мобильные группы. Эти группы до этого показали (по мнению правительства) неплохие результаты на другом фронте – взыскании долгов по алиментам.

«Только за период с 1 января по 16 февраля 2018 года органы государственной исполнительной службы взыскали 324,5 млн грн. в пользу 434 295 детей», – заявил в феврале 2018 года замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр. Он сообщил, что мобильные группы по ликвидации долгов по алиментам начали работать по всем областям Украины. Поэтому и было решено применить и те же группы, и те же методы уже против долгов по зарплатам.

На первый взгляд задача казалась простой, как дважды два. К концу марта прошлого года долги по зарплате в Украине выглядели вполне солидно, превышая 2,5 млрд грн. (опять же без учета неподконтрольного Донбасса). При том, на исполнении в органах государственной исполнительной службы находилось 15,6 тыс. документов на общую сумму 371,8 млн грн. В качестве первого шага нужно было обеспечить взыскание этих денег. Уже это давало существенный результат. А затем, не снижая натиска, можно было перейти к остальным долгам. Как? Да очень просто.

«В Украине около 16 тыс. предприятий имеют задолженность по зарплате. Наибольшие долги – на востоке и юге Украины. Невыплата зарплаты по закону карается уголовной ответственностью. Напоминаю это руководителям предприятий. Тех, кто не будет гасить долги, будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций», – прояснил вопрос министр юстиции Павел Петренко.

Также он тогда сообщил, что Минюст разрабатывает специальные санкции в отношении предприятий, имеющих долги по выплате зарплаты. Все это звучало достаточно страшно.

Подсчитали – прослезились

Каков итог? «Государственные исполнители Минюста в 2018 году заставили предприятия выплатить работникам более 460 млн грн задолженности по зарплате. Более 38 тысяч украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями, не видели денег, наконец, получили заработанное в полном объеме», – заявил в середине января нынешнего года Павел Петренко. Здесь стоит отметить, что долги по зарплате на данный момент все еще имеют в общей сложности около 200 тыс. работников всех предприятий Украины.

Но пикантность ситуации состояла в том, что к 1 января 2019 года долги по зарплате… опять подросли в сравнении с началом минувшего года и составляли уже 2 645,1 млн грн. И тот факт, что к 1 апреля нынешнего года сумма долгов уменьшилась до 2 463,3 млн грн особенно ни о чем не говорит. Сумма долга постоянно колеблется от месяца к месяцу, однако ее генеральное направление на рост долгов видно невооруженным глазом.

Кстати, обращает на себя внимание, что в сумме долгов по зарплате по состоянию на апрель нынешнего года две области – Донецкая и Луганская – как и прежде представлены очень «достойно»:

долг по зарплате Донецкой области составляет 462,87 млн грн или 18,8% общеукраинского;

Луганской области – 457,49 млн грн или 18,5%.

Нехитрый подсчет показывает, что на двоих оба региона берут на себя более трети всех долгов по зарплате страны.

Правительство также обратило внимание на этот факт. «Почти половину всей задолженности по зарплате в Украине составляют долги перед работниками на предприятиях Донбасса. По состоянию на 1 марта 2019 года долги по зарплате в Украине составляли 2 446 млн грн. Из этой суммы долги в Донецкой и Луганской областях составляли 466 млн грн и 437 млн грн соответственно. Почти 1 млрд грн или 36,8% – это долги предприятий, которые находятся в зоне проведения операции Объединенных сил», – заявил неделю назад замминистра труда и социальной политики Виктор Иванкевич.

У него тогда еще не было статистики за апрель. Но она ровным счетом ничего не изменила в общей картине.

Нюансы большой статистики

Однако, как гласит французская народная мудрость, дьявол – в деталях. А детали еще более интересны. Предприятия-должники по зарплате можно разбить на три категории:

работающие (или как их именуют официально – экономически активные);

не работающие, но существующие (соответственно – не активные);

банкроты (по факту как бы уже и не существующие).

Долги по зарплате предприятий-банкротов всей страны составляют 758,95 млн грн. В Луганской области такие предприятия почти не имеют долгов по зарплате (долг – 4,3 млн грн или 0,6% общей суммы). В Донецкой сумма долга таких предприятий составляет 49,7 млн грн и тянет на 6,5% общего долга. Перспективы получения по долгам таких предприятий весьма туманны и за Луганскую область тут остается только порадоваться.

Гораздо интереснее долги по зарплате экономически активных предприятий, т.е. тех, которые еще работают. В масштабах страны долги таких предприятий перед работниками составляют 1 279,9 млн грн. При этом долги предприятий этой группы в Донецкой области 408,96 млн грн или 32% общеукраинских. Долги Луганской области – 111,86 млн грн или 8,7%.

Нетрудно заметить, что на активные предприятия Донецкой области приходится также треть всех долгов таких предприятий в Украине. А вкупе с Луганской областью два региона Донбасса, говоря словами Виктора Иванкевича, составляют «почти половину всей задолженности по зарплате в Украине».

Долги шахтерам – не самые большие

Может сложится впечатление, что наибольшие долги по зарплате в Донбассе у шахтеров. Это впечатление создается высокой активностью горняков в деле «выбивания» задолженностей. Процесс этот идет почти постоянно.

К примеру, две недели назад в представительство уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратились уволившиеся сотрудники госпредприятия ПАО «Лисичанскуголь» (Луганская обл.) – им уже более года не производят расчет по зарплате. «Людьми были поданы иски в суды первой инстанции. Суд признал нарушение трудового законодательства и обязал ПАО "Лисичанскуголь" выплатить людям задолженность, но судебные решения предприятием не выполняются. По словам обратившихся, профсоюз и государственная инспекция по труду не может повлиять на сложившуюся ситуацию», – сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

А в начале апреля уже о протестах горняков шахты «Родинская» по поводу долгов по зарплате сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец. В свою очередь работники шахт «Северная», «Южная» и «Новая» в Торецке (Донецкая обл.), которые 3 месяца не получают зарплату, заявили, что, если в ближайшее время им не выплатят долги, они присоединятся к бастующим на шахте «Родинская».

Однако наибольшие долги по зарплате в Донецкой области имеют машиностроители и коммунальщики. По данным Главного управления статистики в Донецкой области, долги по зарплате экономически активных предприятий машиностроения на 1 апреля нынешнего года составляли 208,2 млн грн. Долги работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, составили 87,7 млн грн. Горняки лишь на третьем месте с долгами в 57,1 млн грн. Впрочем, как заявил в конце апреля замминистра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, долги по зарплате всем шахтерам в Украине составляют более 400 млн грн. Так что основные долги по зарплате горнякам как раз не в Донецкой области.

А если считать не деньги, а работников?

Также интересно, что если считать долги по зарплате не по объему средств, которые должны выплатить, а по количеству людей, которым должны зарплату, то термин «почти» применительно к долгам на Донбассе сразу уходит.

На 1 апреля нынешнего года общее число работников экономически активных предприятий, которым должны зарплату по Украине, составляет 82,1 тыс. человек. Из этого количества на Донецкую область приходится 28,9 тыс. человек и на Луганскую – 13,8 тыс. человек. Таким образом, на Донбасс приходится больше половины работников, имеющих долги по зарплате. И никаких «почти»

В этом смысле примечательны результаты прошлогодней кампании по «выбиванию» долгов по зарплатам мобильными группами.

«Взыскание задолженности по зарплате является одним из ключевых заданий правительства и Министерства юстиции. В 2018 году во всех регионах Украины заработали штабы, которые контролируют выполнение решений судов о взыскании задолженностей по зарплатам. В результате этой работы государственными исполнителями Донецкой области за прошлый год взыскано 17,4 млн грн долгов по зарплате. 910 работников полностью получили зарплаты, которые задолжали им предприятия», – заявила в конце марта нынешнего года и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

Таким образом, в Донецкой области в прошлом году долги по зарплате удалось получить 910 работникам и не удалось получить 28,9 тыс. работников. Едва ли такой результат можно считать удовлетворительным.

Новое know how

Понимая это, в начале апреля Министерство труда и социальной политики обнародовало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты насчет усиления защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы». Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, основная цель документа – заставить работодателей вовремя выплачивать зарплату.

Одно из предлагаемых новшеств – при задержке зарплаты больше чем на 15 календарных дней работник имеет право… не ходить на работу и не выполнять своих рабочих обязанностей вплоть до того дня, когда работодатель рассчитается по долгам. Для того работник лишь должен предупредить работодателя не позже чем за 2 рабочих дня в письменной форме.

Правда, за то время, пока работник не будет ходить на работу, ему насчитывается не полная зарплата, а компенсация. Ее размер будет определен трудовым договором, но не может быть меньше 2/3 тарифной ставки, поделенной на количество дней, проведенных не на работе.

Когда работнику надоест получать компенсацию, он может сам приступить к работе в любой момент, лишь написав заявление «об окончании временного прекращения работы».

Правда, в проекте сразу делается оговорка, что не выходить на работу при долгах по зарплате не получат работники, чье отсутствие угрожает жизни и здоровью других людей и может привести к невыполнению задач, связанных с обороной и безопасностью государства. Также не смогут не выходить на работу работники общественного транспорта, чиновники всех органов власти, работники судов и прокуратуры. Планируется, что у прокуратуры и судов также появятся долги по зарплате?

Что же касается работодателя, то, как говорится в законопроекте «в случае нарушения сроков выплаты зарплаты более чем на 15 календарных дней работодатель обязан уплатить работнику пеню в размере 0,06% суммы долга за каждый день задержки».

Так, если работник получает среднюю по Украине зарплату в 9 429 грн и ее задержали на 16 дней, то он должен получить на 90,5 грн больше. Если зарплату не платят годами, может выйти серьезная надбавка. Опять же, если ее удастся получить… Но пока это лишь законопроект, который не факт, что в скором времени перерастет в действующий закон.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»