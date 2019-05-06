Немецкий мирный план для Донбасса: Эксперт назвала позитивные и тревожные моменты. Новости

Инициатива новых мирных планов по Донбассу должна исходить именно от Украины. Так руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко прокомментировала «Донецким новостям» новую стратегию по прекращению российской агрессии на Донбассе, предложенную депутатами Свободной демократической партии Германии.

Кучеренко подмечает, что о новом плане с названием «Мир в Украине требует нового импульса» известно немного и то – со ссылкой на СМИ. Полный официальный текст не обнародован, что делает ситуацию очень похожей на недавний кейс с «планом Сайдика».

Тем не менее, по мнению эксперта, разговор о необходимости «нового импульса в урегулировании» возникает в данный момент вполне ожидаемо. «Поводом к этому служат и грядущее вступление в должность нового президента Украины, и поднятие ставок со стороны РФ (упрощение получения российского гражданства для жителей "Л-ДНР" – ред.) и очевидное отсутствие прогресса в урегулировании за последние годы», – говорит Мария Кучеренко.

При этом, по ее словам, вряд ли стоит говорить о новом плане в полном смысле слова. Так как за основу берутся все те же Минские соглашения, к выполнению которых и призывают авторы. Но теперь, судя по сообщению Bild, хотят прописать конкретные последствия невыполнения тех или иных пунктов сторонами.

«В тексте документа, приведенном немецким СМИ, достаточно громко заявляется, что "Украина и Россия должны выполнять Минские соглашения". Но здесь все упирается в букву "Минска-2" – подпись Путина, о которой так любят говорить в Украине, значится в декларации президентов, где РФ "обязуется оказывать влияние на соответствующую сторону", а в качестве второй стороны конфликта в Комплексе мер (помимо Украины) фигурируют "Л-ДНР"», – отмечает Кучеренко.

Она уверена, что именно об этом не преминут сказать представители РФ, как делали это предыдущие 4 года, при любых попытках заставить РФ соблюдать «Минск-2».

Мария Кучеренко подчеркивает, что в новом плане говорится о гипотетическом развертывании миссии ООН на украино-российской границе, а не на линии разграничения. И это, по ее словам, является очень важным и положительным моментом. «Но я в целом не разделяю ни оптимизма относительно возможности ввода такой миссии на оккупированные территории в ближайшем будущем, ни склонности идеализировать миротворческие миссии ООН, как таковые. Так как успехи миссий по поддержанию мира в целом были более чем скромными», – пояснят она.

Большой проблемой представляется и очередная попытка отделить вопрос неподконтрольного Донбасса от аннексии Крыма. «Хотя даже в исходном материале немецкого СМИ упоминается открытый акт агрессии РФ в Черном и Азовском морях против Украины (как описание контекста происходящего). Но те детали плана, которые описывают в Bild, никак не увязывают действия РФ в Крыму и на море – с той же фактической блокадой порта Мариуполь, которая имела место сразу после атаки на наши корабли со стороны РФ. Это накладывается на неоднозначную позицию лидера свободных демократов Кристиана Линднера, который всячески выступает за "диалог с РФ" и "вынесение вопроса Крыма за скобки", что в целом выглядит достаточно тревожно», – привлекает внимание эксперт.

Кучеренко заключает, что новый план – это попытка детализировать и более тщательно прописать все то, о чем так много говорилось в последние годы. «И потому утверждать, что это какая-то решительно другая концепция – не представляется возможным», – констатирует она.

Тем не менее, «мы как государство не можем хлопнуть дверью, и отказаться от Минских переговоров, не имея другой площадки для решения наиболее остро стоящих гуманитарных вопросов на оккупированных территориях и линии разграничения». «Но думать об ином формате необходимо, так как "Минск" очевидно мертв и нежизнеспособен. И инициатива здесь должна исходить собственно от Украины, а не от представителей Бундестага или кого бы то ни было еще из внешних игроков», – резюмировала эксперт.

Напомним, что депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения новой стратегии по прекращению российской агрессии на Донбассе. В частности, в документе предлагается:

разработать дополнительный план действий по реализации Минских соглашений с обязательными сроками исполнения и конкретными последствиями в случае их несоблюдения;

и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства;

на неподконтрольном Донбассе совместно с украинскими силами безопасности будет действовать некая «миссия ООН» или «дополнительные силы гражданской полиции»;

план предусматривает роспуск «правительств ДНР и ЛНР», а управление регионами будет передано гражданской переходной администрации под руководством ООН.

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