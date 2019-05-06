В «ДНР»: В Донецке создали народный музей Героя Украины (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке создали народный дом-музей Григория Бондаря – академика, хирурга-онколога, генерального директора Донецкого областного противоопухолевого центра. Об этом «Донецким новостям» рассказали дончане.
Открытие дома-музея первоначально планировалось на 20 апреля, но пока еще не состоялось – ведутся подготовительные работы. Так, 2 мая у входа установили вывеску, на которой отражено, что Григорий Бондарь был удостоен звания Героя Украины:
Создание музея – инициатива дончан. Для этой цели было выделено помещение общей площадью 148 кв. м по адресу: ул. Куйбышева, 260-а. Однако оно требовало капитального ремонта. Жители города собирали пожертвования, на которые в течение года (в зависимости от наличия денежных поступлений) ремонтировали помещение.
Планируется, что народный дом-музей будет одновременно и реабилитационным центром для онкобольных, а также базой помощи их семьям.
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