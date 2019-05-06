В «ДНР» рассказали, сколько осужденных хотят, чтоб их передали украинским властям. Новости

В «ДНР» утверждают, что с 2014 года 617 осужденных изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил «министр юстиции ДНР» Юрий Сироватко.
По его словам, из «ДНР» с 2015 по 2018 годы в ходе 11 процедур украинским властям передали 199 осужденных. «В большинстве случаев у них у всех находятся там родственники, кто-то родом оттуда, кто-то отбывал наказание еще при Украине», – сказал он.
«Когда заключенный изъявил желание отбывать наказание на территории Украины, мы должны понимать, что это за заключенный и по какой статье он сидит. Если это преступление против нашего государства, вопрос этот даже не будет подыматься», – заявил Сироватко.
«Министр юстиции ДНР» рассказал, что все списки осужденных, изъявивших желание отбывать наказание на подконтрольной украинским властям территории сначала согласовывают с «МГБ ДНР» и «МВД ДНР», а передают украинским властям только если к этим людям «нет вопросов» и не нужно проводить с ними в дальнейшем «следственные действия».
В «Минюсте ДНР» также утверждают, что в настоящее время «на рассмотрении» для передачи украинским властям находятся заявления 170 осужденных.
Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года в «ДНР» утверждали, что 300 человек из числа осужденных до начала конфликта на Донбассе изъявили желание отбывать наказание на территории Украины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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