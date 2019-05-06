Нужно доплатить: В «ДНР» можно сразу подать документы на гражданство России и загранпаспорт. Новости

В «ДНР» при подаче документов на приобретение паспорта гражданина России можно одновременно подать и заявление на оформления российского загранпаспорта.

«Для приобретения гражданства Российской Федерации в миграционную службу подается заявление о приобретения гражданства РФ, а также при желании – заявление о выдаче заграничного паспорта. Заявления заполняются в миграционной службе. Предоставляются оригиналы документов и их копии, оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю», – сообщил «начальник миграционной службы МВЛ ДНР» Владимир Краснощека в интервью одному из «республиканских» телеканалов.

Для оформления загранпаспорта РФ нужно будет дополнительно оплатить пошлину в размере:

для взрослых – 2000 руб. (820 грн по местному курсу валют);

для детей до 14 лет – 1000 руб. (410 грн);

А внутренний паспорт гражданина России обойдется суммарно в 3800 руб. (1557 грн), из них 3500 руб. (1434 грн) – процедура приема в гражданство РФ и 300 руб. (123 грн) – за выдачу паспорта РФ.

В комментариях иным «республиканским» телеканалам Краснощека отметил, что процесс взаимодействия между Россией и «ДНР» по оформлению паспортов уже налажен, и документы в РФ отправляют практически ежедневно.

Краснощека в очередной раз напомнил, что получить российское гражданство можно только при наличии «паспорта ДНР» (в соседней «республике» соответственно «паспорта ЛНР»). Начиная с 2015 года и по состоянию на 3 мая «паспорт ДНР» оформили 292 тыс. человек. При этом «паспорт ДНР» выдается только в том случае, если человек имеет прописку в «республике». «Если человек живет в Донецке, но прописан, скажем, в Волновахе (подконтрольная Украине территория, – ред.), то он должен прописаться на территории Донецкой народной республики, и тогда он сможет получить паспорт ДНР», – уточнил он.

Сейчас в «ДНР» прием документов на российское гражданство ведется лишь по одному адресу – в Донецке. Но Краснощека заверил, что с 7 мая документы будут принимать все паспортные столы, которые также работают по оформлению «паспорта ДНР». При этом обслуживание будет идти всего 4 дня в неделю. «Территориальные подразделения будут принимать по вторникам, средам, пятницам и субботам. Если нужно будет увеличить число дней, то это будет рассмотрено потом. Сейчас на паспорт гражданина ДНР в день мы принимаем до 4 тыс. заявлений, и рассчитываем, что такой же массив будет идти и по поводу гражданства России», – резюмировал он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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