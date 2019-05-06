В «ДНР» уверяют, что больших очередей на «регистрацию» недвижимости уже нет. Новости

В «ДНР» уверяют, что проблема с очередями в отделах «Единого регистрационного центра», в которых жители оформляют «документы» на недвижимость («техпаспорта», «регистрация» права собственности и пр.), решена. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил «министр юстиции ДНР» Юрий Сироватко.

«Нас лихорадило перед Новым годом, но людей тоже можно понять… Я понимаю их реакцию: очередь занимали в три часа ночи в комендантский час… Я обещал этот вопрос до февраля закрыть, мы его закрыли даже раньше», – сказал он.

По его словам, сейчас очереди в отделы «Единого регистрационного центра» есть, но они «не больше, чем в банк оплатить квитанцию». «Мы полностью устранили лимит талонов. У нас сейчас нет лимита: сколько людей в день пришло, столько мы принимаем. Мы радикально изменили режим работы этих Единых регистрационных центров. Сейчас они работают 6 дней в неделю, 8 часов в день без перерыва», – заявил Сироватко.

Он утверждает, что решить проблемы с очередями получилось после введения электронной предварительной записи. Кроме этого, в «ДНР» дополнительно открыли один отдел «Единого регистрационного центра» в Донецке и один – в Макеевке.

Напомним, что в декабре 2018 года «министр юстиции ДНР» Юрий Сироватко отмечал серьезные проблемы с оформлением документов на недвижимость в «ЕРЦ»: центры не были оформлены юридически и существовали «в воздухе», они были не во всех городах, огромные очереди, нехватку специалистов (особенно в Донецке), а в Макеевке вообще уволили все руководство и всех сотрудников единственного в городе «ЕРЦ». Также он признал, что вокруг «ЕРЦ» существуют отработанные коррупционные схемы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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