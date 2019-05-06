Не проживали более шести месяцев: В «ДНР» через «суд» лишают людей жилья (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области людей через онлайн-сервис вызывают в «суд ДНР». Оповещения опубликованы на «официальном сайте ДНР» в разделе «Вызовы в суд».

Судя по опубликованным «вызовам», в «суде» будет рассматриваться ряд «дел» о лишении жилья людей. В частности, речь идет о людях, не проживавших в жилье более 6-ти месяцев «без уважительных причин».

В одном из подобных оповещений в городе Снежное вызывается «ответчик» Ольга Рудь. «Суд» намерен рассмотреть «дело» «о признании лица утратившим право на пользование жилым помещением в связи с отсутствием в нем больше шести месяцев без уважительных причин и снятии с регистрационного учета».

«Ответчику» предлагается предоставить «письменные возражения против иска со ссылками на доказательства, которыми они обосновываются». В «ДНР» уверяют, что «заседание суда» состоится 14 мая. Также указано, что «путем опубликования объявления о вызове в суд для предоставления письменных возражений против иска, а также для участия в судебном заседании, ответчик считается надлежаще уведомленным».

Помимо ряда «дел» касательно лишения жилья, жителей Горловки, Макеевки, Донецка и других городов неподконтрольной Донетчины вызывают по вопросам «о взыскании задолженности за услуги теплоснабжения», «о разделе совместной собственности», «о признании лица безвестно отсутствующим» и другим.

Ранее сообщалось, что жителей неподконтрольных украинским властям частей Донетчины начали вызывать в «суд» через онлайн-сервис.

Напомним, что в 2016 году в «ДНР» отменили мораторий на взыскание задолженностей по коммунальным платежам. Задолженность можно погасить в рассрочку, период – до 5-ти лет.

«Минюст ДНР» перечислил меры, применяемые к должникам за услуги ЖКХ, вплоть до отъема квартиры и запрета выезжать за пределы «республики». Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн по местному курсу валют на тот период) был наложен «арест» на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику. Однако по состоянию на июль 2018 года в «ДНР» уверяли, что не было случаев продажи «с молотка» недвижимого имущества должника, но взыскания из зарплат, пенсий, стипендий и пр. осуществляются.

В «ДНР» должник может быть внесен в специальный список невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства госбезопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Также сообщалось, что «суды ДНР» рассматривают иски по коммунальным долгам в течение трех дней без вызова в «суд» должника.

При этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.

Напомним, с лета 2018 года в «ДНР» через аукционы начали продавать «арестованные» квартиры и дома, а также находящуюся в них мебель, технику и пр. Если в период с июня по ноябрь 2018 года на торги было выставлено 10 квартир и домов, то с декабря прошлого года и на первую половину января 2019 года заявлено о 6-ти лотах, два из которых выставлены повторно.

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