Какие цели преследует Россия паспортизацией «Л-ДНР», – мнение. Новости

Паспортизацией «Л-ДНР» Россия преследует несколько целей, одна из них – геополитическая. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

«Когда Россия озвучила эти планы, это не более чем страшилки для Запада, потому что все понимают, что следующий шаг после этого – это возможная активизация боевых действий, что РФ может тут апеллировать как к определенному оправданию. Так думают на Западе», – сказал он.

«Мы же в Украине понимаем, что РФ никакие оправдания не нужны. Они могут все что угодно придумать с российскими медиа, "прокачать" это несколько недель, и, опираясь на это, оправдать собственные действия. По Крыму, по Донбассу, по Приднестровью, по Грузии, по Сирии мы видели, как это работает», – продолжил Саакян.

Эксперт отметил, что паспорт гражданина Украины для жителей неподконтрольного Донбасса – это возможность защиты их прав, которую российский паспорт не дает, а раздача паспортов РФ для «Л-ДНР» – это «психологическое отрезание» от Украины.

«Скорее всего, там будет разыгрываться следующий сценарий: если ты хочешь получать социальные выплаты [в "Л-ДНР"], то тебе нужно получить российский паспорт. Официально все будет проходить, якобы эти люди получают их в России, но в реальности – люди будут находиться на оккупированных территориях Украины. Скорее всего, будет урезание российских денег, которые проходят через квази-государственные органы "ДНР" и "ЛНР"», – предположил политолог.

«Человек, который получил российский паспорт, получает деньги от РФ, даже если он ностальгирует по Украине, у него создается психологический барьер, что он предал Украину, вынуждено или не вынуждено, но это создает барьер. В этом направлении Украине очень важно работать для повышения лояльности на оккупированной территории, понимая, что люди там ничего абсолютно не решают», – добавил Саакян.

При этом он также убежден, что паспортизация неподконтрольного Украине Донбасса со стороны России принесет ей больше проблем, чем выгоды.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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