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Платные пакетики и гнилые бананы: Блогер побывала в «Первом республиканском» (Фото). Новости

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Платные пакетики и гнилые бананы: Блогер побывала в «Первом республиканском» (Фото)

ДН

07.05.19 09:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке в «Первом республиканском супермаркете» берут деньги за пакетики для фруктов, овощей. Об этом в соцсети рассказала блогер Ирина.

В магазине женщина отметила ассортимент сладостей, среди которых печенье «Днепро». Батончик Milky Way стоит 21 руб. (9 грн по местному курсу на 7.05.2019), есть шоколадные батончики с большей стоимостью. Цены на мороженое стартуют от 13 руб. (5 грн), в продаже есть также овощи и фрукты, имеющие не очень товарный вид. В частности, покупателям приходится хорошенько порыться в ящиках, чтобы выбрать бананы без гнили. 

Питьевой йогурт продают по цене 60 руб. (24 грн) за бутылочку. «"Активиа" в два раза дороже, чем в Краснодаре (РФ – ред.)», – прокомментировала Ирина цены на молочку. 

Ее удивило, что пакетики для овощей и фруктов – платные, стоят 1 руб. (0,4 грн). На кассе взяли деньги в том числе и за порванный пакет. «Пакетики платные – интересный ход», – отметила блогер.

 

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