В Краматорске обсудили работу Красного Креста на Донетчине. Новости

На Донетчине до 8 мая проходит традиционная всеукраинская акция – «Месяц Красного Креста». Об этом рассказала исполнительный директор исполнительного комитета Донецкой областной организации Общества Красного Креста Украины Светлана Ерохина.

«Всеукраинская акция, которая направлена на сбор вещей – одежды, обуви, гигиенических наборов, продуктов питания, денежных средств для самых незащищенных категорий населения», – сообщила она.

Задача данной акции – обратить внимание общества на проблемы переселенцев из Донбасса, граждан преклонного возраста, ветеранов войны, лиц с инвалидностью и многодетных семей.

В этом году Обществу Красного Креста Украины исполнился 101 год. Эта организация тесно сотрудничает с 21 Обществом Красного Креста иностранных государств и ежегодно выполняет свыше 20 гуманитарных программ. Сейчас в Украине продолжается набор на курсы обучения навыкам оказания первой медицинской помощи, в ходе которых можно получить практические знания спасения жизней. Подобные мастер-классы проходят не только для взрослого населения, но и в детских садах, и в учебных учреждениях.

Как рассказала главный специалист направления «Медицинская помощь» Донецкой областной организации Общества Красного Креста Украины Елена Шило, есть несколько направлений, по которым на Донетчине ведется работа. «Это детский травматизм, это особенности оказания первой помощи во время возникновения ДТП, это и кризисные события, такие как вооруженный конфликт, когда желательно, чтобы население, которое проживает на линии разграничения, владело навыками оказания первой помощи», – отметила Шило.

На протяжении 2018 года по трем программам Красного Креста прошли обучение почти 5,5 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»