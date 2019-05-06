В «ДНР»: В Снежном мужчина хранил дома гранату. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) местный житель хранил дома гранату. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«Оперативники провели санкционированный обыск по месту жительства 46-летнего горожанина, в ходе которого обнаружили и изъяли гранату с запалом. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ДНР для проведения специального исследования», – уверяют в «ДНР».

В «республике» добавляют, что в отношении мужчины «возбуждено уголовное дело».

Читайте также: