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В «ДНР»: В Снежном мужчина хранил дома гранату. Новости

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В «ДНР»: В Снежном мужчина хранил дома гранату

06.05.19 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) местный житель хранил дома гранату. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«Оперативники провели санкционированный обыск по месту жительства 46-летнего горожанина, в ходе которого обнаружили и изъяли гранату с запалом. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ДНР для проведения специального исследования», – уверяют в «ДНР».

В «республике» добавляют, что в отношении мужчины «возбуждено уголовное дело».

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