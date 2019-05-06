Меньше гречки, больше проса: Аграрии дали прогноз по урожаю. Новости

Украинские аграрии 2 мая 2019 года завершили сев ранних яровых зерновых культур – яровой пшеницы, ярового ячменя и овса. В то же время продолжается сев поздних яровых культур – кукурузы на зерно, гречихи и проса. Хотя погодные условия этой весной были более благоприятны для ранних яровых, чем годом ранее, объемы производства яровых зерновых культур в 2019 году уменьшатся на 9,9% против 2018 года. Такие данные «Сегодня» предоставили в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».

По словам директора ННЦ, академика Национальной академии аграрных наук Юрия Лупенко, основная причина снижения ожидаемых показателей – уменьшение урожайности кукурузы на зерно.

«В прошлом году ведущая яровая зерновая культура установила исторический рекорд в 78,4 центнера с гектара (ц/га). Тогда как в последние пять лет ее урожайность не превышала 66 ц/га, а в нынешнем году ожидается на уровне 68,2 ц/га. В результате валовой сбор кукурузы ожидается на уровне 31,6 млн т против 35,8 млн тонн в 2018 году», – сказал он.

Также Лупенко допустил снижение производства гречихи – до 122,4 тыс. тонн – из-за уменьшения посевных площадей на 10,6%.

«По другим яровым зерновым – ожидается рост объемов производства против 2018 года. Больше всего – в 94,2 тыс. т или на 17,1% – увеличится производство проса», – продолжил эксперт.

Такое предположение основано на увеличении посевных площадей под этой культурой (на 5,1%) и ожидаемом росте урожайности.

Кроме того, по данным Института аграрной экономики, возрастет производство гороха – на 13,3% – до 878,9 тыс. тонн, овса – на 1,5% – до 424,9 тыс. тонн.

«Основным фактором изменения объемов производства яровых культур в 2019 году будет рост или снижение уровня их урожайности», – резюмировал Лупенко.