Паспортизацией неподконтрольного Украине Донбасса Россия выстрелила в воздух, – эксперт. Новости

Паспортизация неподконтрольного Украине Донбасса со стороны России принесет ей больше проблем как внутри РФ, так и на международной арене, чем выгоды. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

«Фактически этой раздачей паспортов Россия выстрелила в воздух, если не себе в ногу, потому что стратегически для Украины это абсолютно ничего не меняет. Реально – угрозы, которые это создает, и так существовали, просто усилились, но не на катастрофическом высоком уровне», – сказал он.

По его словам, для России такой шаг создает больше проблем. «С одной стороны – это дополнительный аргумент для усиления санкций против РФ. Второе – это аргумент саботажа Минского процесса Россией. Безусловно, это не просто нарушает Минские договоренности, это нарушает сам дух мирного урегулирования. В-третьих – это инструмент колонизации: выдача документов на оккупированных территориях, что запрещено Женевской конвенцией. То же самое произошло с Крымом – принудительная паспортизация», – поясняет Саакян.

«В-четвертых – это создание дополнительных рисков для социального напряжения внутри Российской Федерации, потому что в ряде приграничных территорий с зоной боевых действий [на Донбассе] со стороны России повысилась криминогенность, увеличился трафик оружия через них, выросла безработица», – продолжил политолог.

Эксперт отметил, что большинство россиян до сих пор не воспринимают переселенцев из Донбасса. «Для чего эти паспорта? Часть людей, которые выезжают из оккупированных территорий, например, на заработки в Россию, их там банально "кидают" на деньги, им не платят, к ним относятся как к людям "третьего мира", потому что все это создает общественное напряжение. Картинка "русского мира" с телевидения и картинка реального мира в России, которую видят люди, значительно отличаются», – говорит Саакян.

«Более того, даже те люди, которые поддались российской пропаганде и поверили в картинку России "великой и могущественной", оказались фактически обманутыми Россией, потому что ожидали крымского сценария – присоединения невоенным путем с минимальными военными потерями, с повышенными пенсиями, индексация, которая в Крыму велась со 100% надбавками, с развитием инфраструктуры, а вышло, что их используют, как инструмент истощения Украины – разруха, бандитизм, распилили предприятия, молодежь вся выехала, люди живут с риском для жизни каждый день из-за того, что их могут в любой момент "на подвал" посадить. Все это создало огромную обиду», – добавил политолог.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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