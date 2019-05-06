Паспорта РФ для Донбасса: Эксперт пояснил, кого могут лишить украинского гражданства. Новости

Украинским властям нужно думать не о том, как лишать жителей неподконтрольного Донбасса гражданства из-за раздачи российских паспортов, а о решении двух глобальных проблем. Об этом заявил руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

«По Конституции Украины никто не может быть лишен гражданства автоматически. Автоматически теряют гражданство те, кто устраивается на службу в органы безопасности и вооруженные силы других государств, это касается не только России, это касается всех. Это очень четкая и прямая норма закона о гражданстве Украины. Тогда, если эти ведомости попадают в органы власти Украины, эти люди автоматически теряют гражданство Украины», – сказал он.

По его мнению, украинским властям нужно искать другие способы влияния на паспортизацию неподконтрольного Донбасса со стороны РФ без лишения гражданства. «Это ведь еще нужно доказать [наличие второго гражданства у украинцев] в некоем порядке. Здесь простых решений нет. Здесь главное – не создать проблемы нашим гражданам, большинство которых совершенно не по своей воле оказались на оккупированных территориях. Тут надо думать над тем, как упростить им жизнь», – считает Бурковский.

«Два направления. Создать им условия, чтобы они могли переехать и начать новую жизнь на подконтрольных Украине территориях. Второе и самое главное для государства – создавать условия для освобождения этих территорий от российской оккупации. Эти два направления будут и должны быть главными направлениями в государственной политике», – добавил эксперт.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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