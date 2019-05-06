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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 мая: Проезда ожидали 200 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 мая: Проезда ожидали 200 авто

ДН

06.05.19 08:56dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 6 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 28,1 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 6955 человек и 1135 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6365 человек и 1340 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 4940 человек и 1045 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2885 человек и 810 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 6910 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 25/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 15/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Sergey: «7:44. "Каргилл" в Украину до средины моста»;
  • «Администратор»: «7:46. На "Каргилле" в Украину основная почти на середине моста, льгота в половину меньше. Перед блоками как всегда несколько рядов. С 7:30 запустили льготу. Основная стоит».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Роман: «8:15. Новотроицк в сторону Донецка машин 10».

КПВВ «Гнутово»:

  • Наталия: «8:00. Октябрь в сторону Мариуполя. Общая машин 50, льгота 10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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