Ситуация в пунктах пропуска утром 6 мая: Проезда ожидали 200 авто. Новости

Сегодня утром, 6 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 28,1 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6955 человек и 1135 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6365 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4940 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2885 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6910 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Sergey: «7:44. "Каргилл" в Украину до средины моста»;

«Администратор»: «7:46. На "Каргилле" в Украину основная почти на середине моста, льгота в половину меньше. Перед блоками как всегда несколько рядов. С 7:30 запустили льготу. Основная стоит».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «8:15. Новотроицк в сторону Донецка машин 10».

КПВВ «Гнутово»:

Наталия: «8:00. Октябрь в сторону Мариуполя. Общая машин 50, льгота 10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.