Осыпался песок: На Донетчине погибли двое детей. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) вечером 5 мая из-за осыпания песка погибли двое детей. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 22:26 5 мая спасателям поступило сообщение о несчастном случае в Мариуполе – на территории заброшенного ангара осыпался песок, в результате чего погибли двое детей.

«Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были извлечены до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента провели перекопку части насыпи песка, которая обвалилась, для выявления других возможных пострадавших.

«Погибших и пострадавших не обнаружено. От Главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники», – сообщили в ГСЧС.