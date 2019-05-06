В Луганске в парке подорожали аттракционы (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в городском парке культуры и отдыха в 2019 году подорожали аттракционы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, 10 выстрелов в тире в прошлом году обходились посетителям в 30 руб. (12 грн по местному курсу на 6.05.2019), в этом цену подняли до 50 руб. (20 грн). Аттракцион «Лодочка Вектор» подорожал с 50 руб. (20 грн) до 70 руб. (29 грн), «Сальто» – с 70 руб. (29 грн) до 100 руб. (41 грн). Цена на аттракционы и карусели для самых маленьких посетителей парка «Юнга», «Солнышко», «Колокольчик» и некоторые другие выросла на 10 руб. (4 грн): с 20 руб. (8 грн) до 30 руб. (12 грн).

Сравнить цены 2018 года и 2019 года в городском парке Луганска можно, изучив афиши:

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