Сводка из зоны ООС за 5 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм – около Авдеевки;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Талаковки и Павлополя;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Богдановки;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

из минометов калибром 120 мм – возле Новозвановки;

из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем – вблизи Новоалександровки;

из противотанковых ракетных комплексов – у Крымского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 318 единиц. Под огнем оказались Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Минеральное; поселок Гольмовский на севере Горловки; Еленовка к югу от Донецка; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».