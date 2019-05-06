Фальшивые доллары: Как украинцам распознать подделку. Новости

Гривня укрепляется и многие украинцы решили запастись валютной. Но каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой. Об этом свидетельствует статистика ассоциации банковских учреждений. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты, сообщает «Сегодня».

Катерина Филатова купила пять купюр по 20 долларов в уличном обменнике. И только дома, когда сравнила банкноты, поняла, что одна двадцатка липовая.

«Все купюры были плотные, а одна – тонкая. Решила обратиться к знакомой в банк, чтобы проверить. Оказалась что, двадцатка поддельная. В общем, пятьсот гривен коту под хвост», – рассказывает Катерина.

Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. Там едва ли не половина банкнот фальшивые.

«Поддельный доллар – гладкий, а подлинный – шершавый. На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу почувствуете руками», – рассказала банковский эксперт Татьяна Пономарева.

Специалисты напоминают, как еще отличить настоящие доллары от поддельных. Советуют обращать внимание на так называемую «микропечать», кроме того на подлинных долларах внутри нанесен номинал.

«Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть, то доллар подлинный. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать», – отмечает Пономарева.

Также не следует покупать валюту по подозрительно низкому курсу. Самый безопасный вариант – пойти за долларами в банковское учреждение. Кроме того, не следует забывать на кассе чек об обменной операции.

В то же время, в Украине стало меньше поддельной гривни. В 2018 году на миллион настоящих банкнот приходилось около 2,5 шт. поддельных, а в 2017-м году – 3,6 шт.