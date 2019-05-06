Никто не приедет: В Луганске показали репетицию парада к 9 Мая (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске незаконные вооруженные формирования провели репетицию парада, планируемого на 9 мая. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, житель Луганска продемонстрировал кадры с военной техникой, которая должна принять участие в параде. Предполагается задействовать БТР-80, БМП-2, а также танки Т-72, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30, «Мста-Б», РСЗО БМ-21 «Град», комплексы ПВО «Стрела-10».

Пользователи соцсетей высказались по поводу репетиции неоднозначно:

Лариса: «Прикольно. Я смотрела сегодня по телеку. Репетировали»;

«Old Chuvak»: «А чего репетировать, если к нам никто из высокопоставленных [чиновников] развитых стран и даже бывшего СССР не приедет? По ТВ посмотреть – наше государство всем помогает, а никто не приедет... Что здесь не так?﻿».

Также люди обращают внимание на то, что военная техника разбивает трамвайные пути:

Юрий: «Трамваев нам не видать. Ведь рельсам тоже конец. Только маршрутки и два недобитых троллейбуса. Все для тебя, любимый город.»;

«Донбасс Рулит»: «Про трамваи можете забыть навсегда, потому что автобусы не за что покупать, а один трамвай стоит, как три больших автобуса!»;

Swan: «И нафига те рельсы?».

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