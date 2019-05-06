В Горловке открыли детскую площадку «для тех, кто будет служить республике» (Фото) . Новости

В неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево под Горловкой (Донецкая обл.) открыли детскую площадку. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» каналов.

Площадку открыли 4 мая, во время открытия «заместитель главы администрации» Никитовского района Алексей Ивахненко заявил, что эта площадка – для тех, кто впоследствии будет «служить» «республике». «В самом непростом районе города мы открываем самый лучший объект для детей – для нашего будущего, для этих малышей, которые завтра встанут на защиту и будут служить развитию нашей молодой Донецкой республики», – заявил «чиновник».

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