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В Рубежном патрульные вернули матери потерявшегося во время прогулки сына (Фото). Новости

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Луганская область

В Рубежном патрульные вернули матери потерявшегося во время прогулки сына (Фото)

06.05.19 10:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные вернули матери ребенка, потерявшегося во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Как рассказали в полиции, 4 мая к патрульным, которые прибыли на отработку очередного вызова, подошли дети, которые играли во дворе. Дети рассказали полицейским, что на детской площадке находится маленький мальчик, который потерялся.

Вместе с малышом патрульные опросили жителей ближайших подъездов и разыскали его родителей. Патрульные вернули мальчика матери и провели с ней профилактическую беседу.

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