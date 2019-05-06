Как в прифронтовой Марьинке работает инклюзивно-ресурсный центр. Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) с декабря 2018 года работает инклюзивно-ресурсный центр Марьинского района. Он открылся на базе Марьинской школы №1. Посещают его дети по индивидуальному графику из Марьинки и окрестных населенных пунктов.

В этом центре с детьми работают два педагога-логопеда, дефектолог и психолог. Учитель-логопед Татьяна Кошмар здесь работает с открытия. «Приходят к нам, бывает, очень в тяжелом физическом состоянии. Долго с ними работать просто невозможно. Мы пытаемся им давать 10-15 минут, потом переводим к другому специалисту, они там работают, а потом снова приходим сюда и еще 5-10 минут работаем», – рассказала она.

По словам, руководителя инклюзивно-ресурсного центра Марьинского района Лады Соиной, в учреждении есть постоянные ученики. «У нас есть постоянные дети, которые посещают центр 2-3 раза в неделю, сейчас их 19. В целом через наш центр прошло более 100 детей. В центре работают 6 специалистов», – отмечает она.

В центре сейчас ожидают новых специалистов, потому что штат укомплектован не полностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

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