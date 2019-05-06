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На Донетчине утонул молодой парень. Новости

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На Донетчине утонул молодой парень

06.05.19 11:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Дружковке (Донецкая обл.) в воскресенье, 5 мая, утонул молодой парень. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 17:45 воскресенья спасателям поступило сообщение о несчастном случае на р. Кривой Торец в Дружковке.

«В результате обследования места трагедии было принято решение о необходимости привлечения специалистов водолазных работ. 6 мая водолазы ГСЧС извлекли тело утонувшего парня, 2002 года рождения, и передали его работникам полиции для проведения оперативно-следственных действий», – сообщили в ГСЧС.

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