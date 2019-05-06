На Донетчине утонул молодой парень. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) в воскресенье, 5 мая, утонул молодой парень. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 17:45 воскресенья спасателям поступило сообщение о несчастном случае на р. Кривой Торец в Дружковке.

«В результате обследования места трагедии было принято решение о необходимости привлечения специалистов водолазных работ. 6 мая водолазы ГСЧС извлекли тело утонувшего парня, 2002 года рождения, и передали его работникам полиции для проведения оперативно-следственных действий», – сообщили в ГСЧС.