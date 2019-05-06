У жителя Донетчины изъяли боеприпасы (Фото). Новости

Житель Бахмутского района (Донецкая обл.) хранил по месту жительства боеприпасы. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что по месту жительства 38-летнего мужчины могут находиться запрещенные предметы.

«В ходе отработки полученной информации в одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли 4 запала и 66 патронов калибра 12,7 мм. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение опасной находки», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Бахмутского отдела полиции

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.