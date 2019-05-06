Эксперт рассказал об опросах в ходе экзитполов на выборах президента. Новости

Во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, избиратели более активно принимали участие в опросах для экзитпола. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«В первом туре мы работали на 400 избирательных участках, во втором туре – на 300. На каждом участке респонденты отбирались пошагово – каждый 12-й, 15-й или 18-й избиратель, который проголосовал на выборах», – сказал он.

По его словам, КМИС и Центр Разумкова в ходе первого и второго тура для экзитпола опросили в целом 14,5 тыс. избирателей. «Уровень согласия респондентов принимать участие в опросе составил 74%, что достаточно высокий показатель. Он выше, чем был в первом туре, когда показатель составил 68%. Во втором туре избиратели охотнее принимали участие в экзитполе. Возможно, после хорошего освещения первого тура вырос уровень доверия к социологам», – отметил Грушецкий.

«Мы благодарны всем респондентам, потому что это позволило получить надежные результаты и действительно проконтролировать результаты выборов и подсчет голосов», – добавил социолог.

По словам директора фонда «Демократические инициативы» Ирины Бекешкиной, после выборов президента Украины социологи продолжают работать над изучением общественного мнения накануне выборов в Верховную Раду. «Наш проект не заканчивается. Он будет продолжаться до парламентских выборов. У нас уже есть финансирование экзитпола во время парламентских выборов. Доноры те же самые. Мы проведем несколько опросов и во время предвыборной кампании», – сообщила она.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 избирателей. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.

Напомним, в дни первого и второго тура выборов президента Украины, общенациональный экзитпол провел консорциум, в который входят фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, КМИС и Центра Разумкова.

Читайте также: