Гаджеты и аксессуары: Переселенка развивает бизнес в прифронтовом городе на Донетчине (Фото). Новости

В Украинске (подчинен Селидово, Донецкая обл.) Илона Ильягуева открыла магазин, где торгует гаджетами для телефонов, а в этом году планирует обустроить кафе с летней площадкой.

В Украинск семья Илоны переехала из Донецка еще 5 лет назад. Женщина когда-то имела опыт работы в торговле, поэтому решилась в небольшом шахтерском городе открыть собственный магазин. В нем торгуют наушниками, зарядными устройствами для мобильных телефонов, другими аксессуарами.

«На собственные деньги мы закупили товар, часть заняли и обустроили помещения, сначала его арендовали, постепенно выкупили», – рассказала предпринимательница.

Впоследствии для расширения бизнеса Илона приняла участие в грантовой программе от Международной организации по миграции. Прошла тренинг, также получила ноутбук, принтер и рекламный баннер.

В магазин приходят местные жители, также есть покупатели с неподконтрольных украинским властям территорий. Учитывая такой поток людей, предпринимательница решила поставить там две кофемашины. «Они стали пользоваться большим спросом, люди начали приходить в магазин не за аксессуарами, а попить кофе, это приносит хорошую прибыль», – делится Илона.

Этим летом предпринимательница планирует обустроить кафе в своем магазине, будет предлагать покупателям прохладительные напитки, молочные коктейли и вкусный кофе. Попробовать их можно будет и на летней площадке – возле магазина предпринимательница готовится установить столики. Чтобы воплотить свои планы, Илона будет подаваться на грант.

Источник: Бизнес-Восток

Читайте также: