На Луганщине разыскивают снайпера «ЛНР». Новости

На Луганщине установлен и объявлен в розыск житель Лисичанска, который воюет за «ЛНР». Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в регионе расследуется уголовное производство в отношении гражданина Украины по факту совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины.

«Житель города Лисичанска в августе 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР" и был назначен на должность разведчика "1-го отдельного казачьего полка им. М. Платова", который в дальнейшем вошел в состав "народной милиции ЛНР"», – говорится в сообщении.

«С октября 2017 года и до сих пор соратник террористов в составе снайперского взвода 4-й отдельной мотострелковой бригады несет службу вдоль линии разграничения в Славяносербском районе и участвует в боевых дежурствах на блокпостах военизированных подразделений оккупационной администрации РФ», – информируют в прокуратуре.

Поскольку мужчина скрывается в «ЛНР» от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, ему заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.