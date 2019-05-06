В Мариуполь прибыла 325-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова. Новости

Сегодня утром, 6 мая, в Мариуполь (Донецкая обл.) прибыла 325-я колонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи, из которой будут сформированы продуктовые наборы. Их получат пенсионеры, дети, люди с инвалидностью. В стационарном пункте выдачи в Мариуполе помощь ожидает переселенцев этих же категорий из Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Фонда.

«Потребность в помощи не снижается, поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает помогать самым нуждающимся. В мае бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский, Попаснянский и Марьинский районы, а также в Мариуполь. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Новгородском (17 мая), Станице Луганской (14, 17 мая и 21 мая) и Передельском (17 мая)»,– сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Всего в мае помощь Рината Ахметова получат жители 26 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы для почти 13 800 тысяч человек.

Всего с начала конфликта на востоке Украины выдано более 12 млн продуктовых наборов. Помощь Рината Ахметова спасла более миллиона человеческих жизней.