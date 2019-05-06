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Социолог назвал региональные особенности выборов президента Украины во втором туре. Новости

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Социолог назвал региональные особенности выборов президента Украины во втором туре

ДН

06.05.19 12:47dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Социологи проанализировали региональные особенности голосования во втором туре президентских выборов в Украине по итогам проведенного общенационального экзитпола. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Владимир Зеленский победил во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Но если брать макро-регионы – запад, центр, юг и восток – он фактически победил во всех макро-регионах. Его поддержка была наименьшей на западе Украины, где за него отдали голоса 57%, а 41% – за Петра Порошенко. Во всех остальных регионах – не менее 70% поддержали Владимира Зеленского, и не более 28% – Петра Порошенко. Чем далее на восток, тем росла поддержка Владимира Зеленского – до 87% на востоке, и снижалась поддержка Петра Порошенко до 12%», – сообщил Грушецкий.

По его словам, есть отличия в голосовании и по типу населенного пункта. «Петр Порошенко получил наибольшее количество голосов среди жителей областных центров – это 30%, но даже среди них 68% отдали свой голос за Владимира Зеленского. Он также получил наибольшее число голосов среди жителей городов с населением от 20 до 49 тыс. человек – 35%, против 64% у Владимира Зеленского», – отметил замдиректора КМИС.

«Еще по 25% за Петра Порошенко проголосовали жители сел и городов с населением от 50 до 100 тыс. человек. В этих же типах населенных пунктов большинство проголосовали за Владимира Зеленского», – добавил социолог.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 избирателей. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.

Напомним, в дни первого и второго тура выборов президента Украины, общенациональный экзитпол провел консорциум, в который входят фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, КМИС и Центра Разумкова.

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