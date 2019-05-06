Подожду-ка я с получением паспорта РФ: В Луганске открыли пункт приема документов (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области сегодня, 6 мая, открылся пункт по приему документов для желающих получить российское гражданство. Об этом сообщил «заместитель министра внутренних дел ЛНР» Михаил Параскеев, передают местные интернет-ресурсы.

«С сегодняшнего дня в центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство», – заявил он.

«Замминистра МВД ЛНР» уточнил, что в пункте работают две очереди по вопросам оформления российского гражданства. «Одна очередь работает в консультационном режиме, то есть граждане, которые еще не имеют необходимых документов, им оказывается консультационная помощь. Граждане, которые уже имеют необходимые документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства», – уверяет Параскеев.

Также сообщается, что прием заявлений осуществляется в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 9:00 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Местные жители в соцсетях пишут о том, что «власти республики» не могут организовать работу пункта, и обращают внимание на размер очереди:

Оксана: «Эти фото – показатель неспособности наших властей к организации, ничего не могут сделать толком! Такие громадные очереди…»;

«Дебошир»: «Подожду-ка я с получением паспорта РФ... Лет так 5-6»;

Алена: «Дааа… И сколько же лет займет простаивание в очереди»;

Иван: «Происходящее больше похоже на саботаж со стороны руководства республики, чем на оказание реальной помощи в получении гражданства РФ. По-прежнему скотское отношение к людям...»;

Дариша: «Вот так очередь».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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