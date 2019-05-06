Выборы президента: Эксперт назвал демографическую структуру избирателей . Новости

В ходе опросов для общенационального экзитпола во втором туре выборов президента Украины респонденты имели возможность отметить свой пол, возраст и уровень образования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

По его словам, в ходе второго тура выборов президента Украины как женщины, так и мужчины голосовали примерно одинаково за кандидатов. «Так, среди мужчин 72% поддержали Владимира Зеленского, среди женщин – 73%. Петра Порошенко поддержали среди мужчин 26%, среди женщин – 25%», – отметил эксперт.

«Более заметная связь прослеживается с возрастными группами, хотя она стала менее выраженной, чем была в первом туре, когда было более очевидным голосование молодежи за Зеленского. В данном случае есть определенное выравнивание, хотя за Зеленского все равно больше проголосовали люди в возрасте до 30 лет – 80%, за Петра Порошенко – 19%. Далее по возрастным категориям поддержка Зеленского постепенно снижается», – рассказал Грушецкий.

Согласно анализу данных экзитпола, во втором туре выборов президента Украины поддержка Петра Порошенко была наибольшая среди избирателей старшего возраста:

18-29 лет – 19%;

30-39 лет – 25%;

40-49 лет – 25%;

50-59 лет – 26,5%;

60 лет и старше – 29%.

«Аналогичной является связь с уровнем образования. Так, среди людей, которые имеют образование не выше средне-специального, около 75-82% поддержали Владимира Зеленского. И также среди лиц с незаконченным высшим образованием. А среди людей с высшим образованием, его рейтинг снижается до 67%», – проинформировал замдиректора КМИС.

«Среди людей с высшим образованием 31% поддержали Петра Порошенко, за которого голосовали не более 25% тех, кто имеет незаконченное высшее образование или ниже. Наличие высшего образования более связано с голосованием за Петра Порошенко», – добавил эксперт.

Социологи также проанализировали региональные особенности голосования во втором туре президентских выборов в Украине по итогам проведенного общенационального экзитпола.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 избирателей. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.

Напомним, в дни первого и второго тура выборов президента Украины, общенациональный экзитпол провел консорциум, в который входят фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, КМИС и Центр Разумкова.

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