Генпрокуратура Украины задокументировала обстрел Марьинки. Новости

Жилые кварталы прифронтовой Марьинки (Донецкая обл.), вопреки международному гуманитарному праву, утром 3 мая подверглись обстрелу из тяжелой артиллерии со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, после обеспечения безопасности на место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно неподконтрольных Украине территориях, Генеральной прокуратуры Украины и СБУ. «Прокуроры указанного управления, соблюдая требования процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, во время осмотра места происшествия установлены повреждения 8 жилых домов и 1 гражданского автомобиля», – говорится в сообщении.

«В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что обстрел осуществлялся минами калибра 82 мм из пос. Трудовские Петровского района. Донецка (временно оккупированная территория). В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», – заявили в ГПУ.

Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и «ДНР» норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд, добавили в Генпрокуратуре Украины.

Ранее в полиции сообщили, что 3 мая незаконные вооруженные формирования нанесли минометный удар по жилым кварталам Марьинки. Были задокументированы повреждения 6 домов и 2 автомобилей.

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