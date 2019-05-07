Дизайнер из Луганска развивает собственный бренд в Киеве. Новости

Жительница Луганщины Анастасия Кривоклякина для развития дизайнерских навыков переехала в Киев, где сменила десяток рабочих мест и все же остановилась на развитии собственного бренда.

Первые навыки по моделированию Анастасия Кривоклякина получила в университете в родном Луганске. На последних годах обучения поступила еще и в профессиональное училище. Из Донбасса девушка уехала в 2013 году, даже не подозревая, что больше домой не вернется.

«После окончания университета и получения профессии я сразу решила ехать в столицу – там больше возможностей реализовать свои творческие способности и заработать. Я поехала еще до начала военного конфликта, по собственной воле. Думала, меня сразу возьмет на работу Андре Тан. Но у меня не было опыта. Пришлось работать в различных ателье», – рассказала Анастасия.

Женщина работала как на крупных предприятиях, так и в частных швейных мастерских. Пока Анастасия искала свое место в столичных ателье, она сменила около десяти работодателей. После неудачных попыток реализовать свои швейные способности, девушка пошла в торговлю – 1,5 года продавала обувь.

Со временем женщина поняла, что надо развивать то, что лучше всего умеешь. И снова вернулась к шитью, но работать решила уже на себя. «За то время, пока я работала в ателье, у меня появилось много знакомых, которые и стали затем клиентами. Когда хорошо делаешь свое дело, то и заказы есть всегда», – отметила молодая предпринимательница.

Свой путь к успеху уже жительница столицы, которая 6 лет назад приехала из Луганска, строит самостоятельно, без помощи грантовых программ и спонсоров.

Сегодня Анастасия выполняет как индивидуальные заказы, так и корпоративные. В столице спрос на услуги дизайнера из Луганщины есть. По словам девушки, они никогда даже не мечтала, что будет заниматься бизнесом и зарабатывать деньги. Дело приносит ей удовольствие – Анастасия развивает собственный бренд Zero Waste Fashion Lab и мечтает создать одежду для поклонников велоспорта.

Источник: Бизнес-Восток

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