В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 6 мая, учтены 1 млн 377 тыс. 468 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 22 апреля в Украине были учтены 1 млн 376 тыс. 517 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 951 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: