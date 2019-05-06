Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев

06.05.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на сегодня, 6 мая, учтены 1 млн 377 тыс. 468 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 22 апреля в Украине были учтены 1 млн 376 тыс. 517 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 951 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

Комментарии