Президент Украины с рабочим визитом находится на Донетчине. Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 6 мая, в ходе рабочего визита в Донецкую область посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память погибших украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Бой за 10-й блокпост был первым боем, в котором противник использовал тяжелую бронетехнику для лобовой атаки, а также пулеметы и снайперов. 10-й блокпост был выставлен силами АТО в конце июня 2014 года почти в тылу российско-оккупационных войск между селами Первая Новоселовка и Уманское Ясиноватского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

«Блокпост был выставлен с целью перерезать коммуникации группировки "ДНР", увеличить присутствие украинских войск в Донбассе и оттянуть от Славянска танки противника. 4 июля 2014 года возле села Новоселовка состоялся танковый бой, в котором погибли 7 военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады. 10-й блокпост продержался 2 суток», – сообщили в пресс-службе президента Украины.