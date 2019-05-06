В Мариуполе в течение часа задержали двух подозреваемых в нанесении ножевых ранений. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в течение часа задержали двух подозреваемых в нанесении ножевых ранений. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что тяжелыми телесными повреждениями завершились конфликт двух соседей и ссора между сожителями в разных районах города. За жизни пострадавших борются врачи.

Так, в воскресенье, 5 мая, в полицию Мариуполя поступили два сообщения о ранении людей.

«Около 13:00 в Центральном районе 50-летнего мужчину дважды ударили ножом на лестничной площадке возле собственной квартиры. С проникающими порезами спины и живота он был госпитализирован в хирургию», – рассказали в полиции.

Правоохранители, прибывшие на вызов, при обследовании места преступления изъяли нож со следами крови. Оперативники криминальной полиции опросили жильцов дома и установили подозреваемого – соседа потерпевшего.

«За несколько минут вместе с патрульными полицейскими, которые перекрывали район, он был задержан. Им оказался 29-летний мариуполец. Вещественные доказательства подтвердили его причастность к преступлению», – отметили в пресс-службе.

В тот же день около 23:00 полицейские получили сообщение из реанимации, куда был доставлен 33-летний мариуполец с проникающей раной в груди.

«Сыщики выехали по указанному адресу и во время первоочередных мероприятий разоблачили в совершении преступления сожительницу мужчины. Женщина объяснила, что муж пришел домой нетрезвый и начал ее бить, а она в ответ ударила его ножом, чуть не задев сердце. Нож и другие вещественные доказательства изъяты», – рассказали в полиции.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.