В «ДНР» заявили, что задержали торговца гранатами. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) местный житель продавал боевые гранаты. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о том, что 46-летний ранее судимый горожанин промышляет сбытом гранат. Так, мужчина сбыл местному жителю две гранаты с запалами к ним. Изъятые боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения специального исследования», – утверждают в «ДНР».

В «МВД» также обещают привлечь и продавца, и покупателя к «уголовной ответственности».

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