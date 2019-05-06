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Ситуация в пунктах пропуска днем 6 мая. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 6 мая

ДН

06.05.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

  • «Администратор»: «11:09. Горловка. В сторону Украины пеших много, полная сетка и за сеткой люди стоят».

КПВВ «Марьинка»:

  • «777»: «11:07. Марьинка в Донецк: сразу на проверку. В Украину на основном машин 40, на "нуле" 20. Пеших человек 200. "Каргилл" в Донецк: общей 30, льготы пока 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Anna: «11:09. Еленовка в Донецк: 35 основная и 2 льготка»;
  • Anna: «11:12. Еленовка из Донецка: 55+20»;
  • «Young»: «11:18. Еленовка в Донецк. Было машин 40 + 5 льготы час назад»;
  • Александр: «14:04. Еленовка из Донецка: пусто. В Донецк до сигаретного ларька».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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