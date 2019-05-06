Прыгнул с высоты 15 м: В Дружковке полиция выясняет обстоятельства гибели юноши . Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) полицейские устанавливают обстоятельства гибели подростка, тело которого сегодня, 6 мая, обнаружили в реке Кривой Торец водолазы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, 17-летний парень прыгнул в воду с шлюза, с высоты около 15 м, и больше не выплыл. Тело погибшего подняли на поверхность водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Трагедия произошла вчера, 5 мая около 18:00. Местные жители сообщили в дежурную часть Дружковского отделения полиции о том, что с шлюза, расположенного на реке Кривой Торец, прыгнул в воду и долгое время не выплывает юноша.

На место происшествия немедленно выехали руководство полиции, следственно-оперативная группа и другие смежные экстренные службы. К поискам были привлечены спасатели. Уже утром водолазы нашли тело на дне водоема. Погибшим оказался местный парень, 2002 года рождения.

«Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"», – говорится в сообщении полиции.

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