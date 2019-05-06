В «Л-ДНР» населению активно навязывают идею «непобедимости русского мира», – ГУР. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) Донбасса усиливается идеологическая обработка населения, растет интенсивность пропагандистских мероприятий. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает идеологическую обработку населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с начала мая в рамках программы проведения торжеств по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны возросла интенсивность пропагандистских мероприятий, направленных на героизацию российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.

При этом, отметили в Минобороны, путем распространения искаженной и недостоверной информации и манипуляций историческими фактами местному населению активно навязывается идея «непобедимости русского мира».

Также подчеркивается, что во время массовых мероприятий как один из ключевых аргументов пропаганды, вместо традиционных обещаний о повышении уровня социальных стандартов на неподконтрольной территории, используется введенный Россией упрощенный порядок получения российского гражданства.