На Донетчине полиция обнаружила тайник с гранатометами и гранаты. Новости

В Мариуполе и Авдеевке (Донецкая обл.) полицейские за минувшие сутки, 5 мая, обнаружили 2 гранатомета и 3 гранаты ВОГ-25. Правоохранители выясняют происхождение найденного оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера в заброшенном здании полицейские Мариуполя обнаружили 2 гранатомета РПГ-18 и РПГ-22. Совместно с взрывотехниками боеприпасы были изъяты и обезврежены. Вовремя обнаруженные опасные предметы помогли спасти не одну жизнь. Сейчас полицейские устанавливают владельца тайника», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители обезвредили боеприпасы во время патрулирования кладбища, находящегося почти в километре от линии разграничения. «Полицейские Авдеевки совместно с полком полиции особого назначения № 1 ГУ НП в г. Киев обнаружили 3 гранаты ВОГ-25. С помощью саперов ГСЧС опасные предметы были изъяты», – уточняется в сообщении.

Полицейские напоминают, что хранение оружия влечет за собой не только уголовную ответственность, но и может привести к тяжелым последствиям.