В Краматорске число больных корью возросло до 103 человек. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) число заболевших корью жителей возросло до 103 человек. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как уточнила начальник отдела охраны здоровья Валерия Мельник, по состоянию на утро 6 мая, в городе зарегистрировано 103 случая заболевания корью.

«Часть больных уже выписаны домой, в настоящее время госпитализированы только 15 взрослых и 7 детей. Тяжелых больных нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего среди заболевших 26 детей и 77 взрослых. «Напоминаем, что единственным эффективным средством против болезни является вакцинация», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Краматорске по состоянию на 2 мая количество заболевших корью жителей увеличилось до 77 человек.

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