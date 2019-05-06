Жители прифронтовой Катериновки остаются без света . Новости

В прифронтовом селе Катериновка (Попаснянский р-н) вчера, 5 мая, без света оставались 303 абонента из-за повреждена линия электропередач «Золотое-2 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») на своей странице в Facebook.

«Вчера, 5 мая, в 10:39 в результате обстрела вражеских сил снова была повреждена линия ПС "Золотое-2" присоединения 6кВ ТП-425. Без света находились 303 абоненты села Екатериновка, Попаснянского района», – говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря энергетикам шахты "Золотое" в 12:26 линию удалось частично восстановить. Однако, на сегодняшний день, 6 мая, остаются обесточенными еще 31 абонент.

Энергетиками «ЛЭО» запланированы восстановительные работы на вторник, 7 мая.

Также, в объединении напомнили, что луганские энергетики работают в заминированной местности, под обстрелами, рискуя жизнью. «Каждый раз, когда приходится выполнять восстановительные работы, энергетикам приходится договариваться о прекращении огня на поврежденном участке», – добавили в «ЛЭО».