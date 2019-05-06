Донетчина и Луганщина вошли в ТОП-5 регионов, где больше всего выросла средняя пенсия (Таблица). Новости

Донецкая и Луганская области вошли в ТОП-5 регионов Украины, где за год больше всего выросла средняя пенсия. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил глава Национального Совета экономического развития, экономический эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Так, эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 года по апрель 2019 года по данным Пенсионного фонда Украины.

По данным Дорошенко, ТОП-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии, следующий:

Киев – на 18,4%;

Луганская область – на 17,2%;

– на 17,2%; Донецкая область – на 16,1%;

– на 16,1%; Киевская область – на 15,9%;

Одесская область – на 15,8%.

ТОП-5 областей, где наименьшими темпами в указанный период рос средний показатель пенсии: Тернопольщина – на 12,5%, Буковина – на 12,8%, Волынь, Закарпатье и Ровенская область – на 13%.

Во всех остальных регионах средний размер пенсии повысился от 13,3% до 15,3%.

Как отмечает эксперт, по состоянию на 1 апреля текущего года в Киеве самая высокая средняя пенсия, которая составляет 4 059 грн, а на Тернопольщине – самая низкая – 2 201,59 грн. То есть разница составляет 1 857,41 грн. «На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2 899,04 грн, тогда как год назад – 2 517,82 грн. За год этот показатель средней пенсии по стране вырос на 15,1%», – отметил Дорошенко.

При этом, только в 7 областях этот показатель выше, а именно:

Киеве – 4 059 грн;

Донецкой области – 3 866,39 грн;

– 3 866,39 грн; Луганской области – 3 566,46 грн;

– 3 566,46 грн; Днепропетровской области – 3 336,63 грн;

Запорожье – 3 102,83 грн;

Харьковской области – 2 941,83 грн;

Киевской области – 2 935,37 грн.

Во всех других областях средняя пенсия ниже, чем средняя по стране.

Фото: Facebook / Алексей Дорошенко

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Как сообщалось ранее, в Украине за последний год средняя пенсия у большинства граждан выросла на 14,5%. Наибольший рост произошел у пожизненного содержания судей – на 72,1%, меньше всего росли социальные пенсии, лишь на 3,4%.

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