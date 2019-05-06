В Пенсионном фонде Украины рассказали о среднем размере пенсии (Инфографика). Новости

В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля этого года составил 2 899,04 грн. С начала года пенсии выросли на 253 грн. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«По состоянию на 1 апреля 2019 года на учете в органах Пенсионного фонда Украины находились 11,4 млн пенсионеров, средний размер их пенсии составлял 2 899,04 грн», – говорится в сообщении.

В ПФУ отметили, что по сравнению с 1 января 2019 года размер пенсии вырос на 253,38 грн. Тогда он составлял 2 645,66 грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Напомним, 2 мая Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель. На пенсионные выплаты направлено 1,5 млрд грн, а на жилищные субсидии – 122,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

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